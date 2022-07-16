16 июля 2022, 09:50
Ночью пьяный молодой водитель слетел в кювет и опрокинул ВАЗ
В аварии на трассе Шуя – Бесовец пострадал автомобилист
Ночью 15 июля на третьем километре дороги Шуя - Бесовец в Прионежском районе случилось ДТП. У 22-летнего водителя за рулем ВАЗ 2114 были признаки опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.
Авария произошла примерно в 01:20. Легковушка поворачивала налево и съехала в правый кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы.
Автомобилиста экстренно госпитализировали, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. // Фото: pixabay.com