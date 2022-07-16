Ночью пьяный молодой водитель слетел в кювет и опрокинул ВАЗ

Ночью 15 июля на третьем километре дороги Шуя - Бесовец в Прионежском районе случилось ДТП. У 22-летнего водителя за рулем ВАЗ 2114 были признаки опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла примерно в 01:20. Легковушка поворачивала налево и съехала в правый кювет. Машина опрокинулась, водитель получил травмы.

Автомобилиста экстренно госпитализировали, сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции. // Фото: pixabay.com