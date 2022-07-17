17 июля 2022, 14:02
При попытке ограбить поезд на ходу 12 вагонов сошли с рельсов
Мужчины воровали металл из движущегося состава, один похититель погиб
Днем 16 июля на территории Тульской области сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Состав перевозил металл, его пытались украсть злоумышленники, сообщили в пресс-службе МЖД.
Именно из-за этого вагоны и сошли с путей. Двое мужчин сбрасывали куски металла на ходу, один упал на рельсы и попал под колеса. Произошла авария, вагоны опрокинулись, один из воров погиб.
Движение поездов на участке «Узловая-3 — Жданка» временно приостановили. Разлива топлива не произошло. // Фото: ГУ МЧС по региону