Подросток украл телефон у сверстника, разбил его и закопал

Пока несовершеннолетний житель Беломорска занимался на городском стадионе футболом, у него украли смартфон. Мама подростка обратилась в полицию.

Оказалось, гаджет унес сверстник потерпевшего, тоже не достигший 18 лет. Ранее этот подросток уже имел проблемы с законом. Он с друзьями гулял на стадионе и увидел чужую куртку на газоне. В ее кармане был смартфон.

Юный злоумышленник бросил на оставленную куртку свою кофту. А когда стал одеваться, незаметно взял телефон. Он ушел домой, использовал гаджет в своих целях, а потом разбил.

Сломанный смартфон воришка закопал во дворе. Правоохранители вычислили нарушителя, нашли и изъяли похищенное. Ущерб составил чуть менее семи тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com