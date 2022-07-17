Частный жилой дом горел в Карелии

Вечером 16 июля, в субботу, в жилом доме в Прионежском районе вспыхнул пожар. Об этом сообщили в МЧС Карелии.

Загорелся дом № 21А на Комсомольской улице в поселке Ладва. На место ЧП пожарные подразделения прибыли в 18:24. С огнем боролись 12 спасателей при помощи четырех единиц спецтехники.

Полностью ликвидировать возгорание удалось только спустя более четырех часов, то есть в 22:29. // Фото: pxhere.com