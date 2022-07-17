Пропавшего неделю назад в Карелии рыбака нашли живым

Рыбак, который пропал еще 9 июля в Олонецком районе, оказался живым. Его нашли, сообщили в группе поискового отряда «Длинный берег» ВКонтакте.

Напомним, 38-летний мужчина ушел на рыбалку на реку Пекки между деревнями Коткозеро и Утозеро. Домой он не вернулся, рыбака стали искать. Поисковики приглашали добровольцев помочь.

Что именно случилось с мужчиной, как и где его обнаружили, не сообщается. Известно лишь, что он не погиб. // Фото: pxhere.com