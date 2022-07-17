Знаменитый биатлонист погиб при крушении частного вертолета Robinson

Вертолет Robinson, пропавший в субботу в Камчатском крае, нашли разбившимся. Обнаружили тела людей, которые находились на борту, передает ТАСС.

За штурвалом находился известный на Камчатке и в России биатлонист, чемпион мира 25-летний Игорь Малиновский. С ним были еще двое, никто не выжил. Воздушное судно сгорело.

Причиной крушения могла стать ошибка пилота, погодные условия в тот день были сложные. Также не исключают техническую неисправность борта.

Воздушное судно долетело до Долины гейзеров, на обратном пути возникли проблемы. Перед вылетом Игорь Малиновский опубликовал в соцсетях кадры отправления вертолета. // Фото: malinovskii__igor/Instagram (запрещен на территории РФ)