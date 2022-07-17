Два грузовика странным образом столкнулись в Петрозаводске

Вечером 16 июля в Петрозаводске столкнулись два большегруза. Фотографию и видео аварии опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Разместивший материалы пользователь написал, что два большегруза врезались друг в друга на Перевалке. Это было в 19:33.

Судя по кадрам, один грузовик стоял на светофоре, когда в него по непонятной причине влетел другой. Машины получили механические повреждения. О пострадавших не сообщается. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте