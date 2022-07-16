Пьяный автомобилист в Костомукше протащил по дороге инспектора ДПС

За насилие в отношении представителя власти 43-летнего жителя Костомукши заключили под стражу. Автомобилиста остановил инспектор ДПС, но тот решил уехать во что бы то ни стало, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в июле этого года в Костомукше. На дороге остановили пьяного водителя. Полицейские потребовали заглушить мотор и выйти. Но автомобилист не стал этого делать.

Тогда инспектор ДПС стал тянуться к ключу зажигания, чтобы заглушить двигатель самому. Но водитель продолжал движение и набирал скорость. Он протащил полицейского по дороге. Инспектор ДПС в итоге упал, получил телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого заключили под стражу. // Фото: pixabay.com