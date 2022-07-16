Рецидивист проник в дом к 74-летней пенсионерке и изнасиловал ее

Пожилая жительница Ломоносовского района Ленинградской области стала жертвой извращенца. Насильник проник к пенсионерке в дом ранним утром, передает 47news.

Женщина живет в одной из деревень под Ломоносовом, о преступлении она сообщила в полицию рано утром 15 июля, примерн6о в 05:00. К пенсионерке забрался неизвестный молодой мужчина, избил ее и изнасиловал. Женщине 74 года.

Негодяя задержали на месте преступления, оказалось, что 31-летний мужчина из Тосненского района пьян. Ранее он был многократно судим за кражи и грабежи – порядка 10 раз. Возбуждено уголовное дело. // Фото: pixabay.com