Девушка в зеленом платье пропала в Карелии

Полиция разыскивает пропавшую Диану Александровну Фролову. Девушка, 1996 года рождения, не выходит на связь с родными с 12 июля.

По сведениям полиции, девушка приехала из Олонца в Петрозаводск. Последний раз ее видели в районе Карельского проспекта. На разыскиваемой зеленое платье, с собой поясная сумочка.

Всех, кто видел пропавшую девушку, просят связаться с полицией по телефону: 8 953-534-25-72. (фото пресс-служба МВД по РК)