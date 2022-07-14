14 июля 2022, 18:13
Девушка в зеленом платье пропала в Карелии
26-летнюю Диану Фролову видели последний раз на Кукковке
Полиция разыскивает пропавшую Диану Александровну Фролову. Девушка, 1996 года рождения, не выходит на связь с родными с 12 июля.
По сведениям полиции, девушка приехала из Олонца в Петрозаводск. Последний раз ее видели в районе Карельского проспекта. На разыскиваемой зеленое платье, с собой поясная сумочка.
Всех, кто видел пропавшую девушку, просят связаться с полицией по телефону: 8 953-534-25-72. (фото пресс-служба МВД по РК)