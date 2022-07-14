14 июля 2022, 18:01
Несчастный случай произошел на заводе в Петрозаводске
Электросварщик пострадал на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, в причинах случившегося разбираются специалисты
На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске произошел несчастный случай.
Пострадал электросварщик. Обстоятельства тяжелого ЧП устанавливает государственная инспекция труда в Карелии. Характер травм и обстоятельства инцидента пока не раскрываются.
«Государственная инспекция труда в Республике Карелия начала расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда Акционерного общества «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», - сказано в сообщении ведомства.
Выводы о причинах и обстоятельства инцидента озвучат после расследования. (фото пресс-служба Минэк РК)