Женщина отдала 850 тысяч, чтобы поддержать несуществующих жертв ДТП

Мошенники используют старый как мир сценарий для обмана стариков. Они рассказывают историю о том, что родственник пожилого человека совершил ДТП, пострадали люди, нужны деньги, так как у их близкого проблемы с законом. Пенсионеры верят и отдают свои кровные деньги, а то и влезают в долги.

В минувшие сутки в полицию позвонила 75-летняя жительница Прионежского района. Пенсионерка отдала курьеру 850 тысяч рублей, которые якобы требовались для лечения пострадавших в ДТП, виновницей которого стала ее дочь. Женщина догадалась позвонить дочке только после того, как уже отдала деньги незнакомцу. История оказалась выдумкой. Мошенники лишают граждан денег, оставляют в долговой яме и издевательски относятся, рассказали в полиции. 75-летнюю пенсионерку заставляли писать от руки ряд заявлений, расписок.

Стражи порядка задержали четырех курьеров, подозреваемых в мошенничестве. Но похищенные деньги изъять не удалось. По версии правоохранителей, фигуранты действуют в составе преступных групп, полученные от жертв наличные моментально переводят на различные счета. (фото unsplash.com, Mario Heller)