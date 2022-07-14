Убийство совершено в Петрозаводске

13 июля в Петрозаводске произошло убийство. 54-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали. Его могут заключить под стражу, вопрос об избрании меры пресечения еще решается.

По версии карельских следователей, мужчины выпивали в квартире. Между 54-летним подозреваемым и его знакомым, 1974 года рождения, произошел конфликт.

«Из-за личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, подозреваемый ножом причинил потерпевшему колото-резаные ранения»,

- предполагают в Следкоме Карелии. Потерпевший умер на месте происшествия.

Следователи выясняют обстоятельства убийства. (фото unsplash.com, Octavian Dan)