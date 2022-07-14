Мать застукала мужчину за приставанием к ее дочери и пошла в полицию

Житель Карелии приставал к маленькой девочке, когда оставался с ней наедине. О нездоровом интересе стало известно матери ребенка, а затем и следователям. В отношении 39-летнего педофила завели уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера и насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, оставаясь наедине с малолетней девочкой, «совершал в отношении нее иные действия сексуального характера с применением насилия». Одно преступление он не смог довести до конца, так как его действия пресекла мать девочки, сообщили в Следкоме Карелии. Мужчину арестовали.

Суд приговорил педофила к 18 годам 10 дням колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Приговор не вступил в силу. (фото unsplash.com, Patrick Hendry)