04 марта 2022, 14:04
Петрозаводчанку ударили ножом, она отказалась писать заявление
Ссора супругов в карельской столице завершилась ранением женщины
На днях вневедомственная охрана Петрозаводска получила сигнал о конфликте между супругами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
На месте выяснилось, что 40-летний мужчина поругался со своей 38-летней женой, напал на нее и ударил женщину ножом в бедро. Врачи скорой помощи обработали рану и констатировали, что госпитализация горожанке не требуется.
Пострадавшая отказалась писать заявление на супруга. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника