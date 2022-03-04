Петрозаводчанку ударили ножом, она отказалась писать заявление

На днях вневедомственная охрана Петрозаводска получила сигнал о конфликте между супругами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте выяснилось, что 40-летний мужчина поругался со своей 38-летней женой, напал на нее и ударил женщину ножом в бедро. Врачи скорой помощи обработали рану и констатировали, что госпитализация горожанке не требуется.

Пострадавшая отказалась писать заявление на супруга. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника