04 марта 2022, 14:04
Происшествия

Петрозаводчанку ударили ножом, она отказалась писать заявление

Ссора супругов в карельской столице завершилась ранением женщины

На днях вневедомственная охрана Петрозаводска получила сигнал о конфликте между супругами. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На месте выяснилось, что 40-летний мужчина поругался со своей 38-летней женой, напал на нее и ударил женщину ножом в бедро. Врачи скорой помощи обработали рану и констатировали, что госпитализация горожанке не требуется.

Пострадавшая отказалась писать заявление на супруга. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
росгвардия
нож
супруги
новости петрозаводска