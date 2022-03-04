Молодой человек решил помочь задолжавшей родственнице и убил кредитора

На севере Карелии 22-летнего молодого человека признали виновным в убийстве. Подробности рассказали в прокуратуре.

Молодой человек в июле 2020 года гостил в Лоухи у родственницы. Он узнал, что женщина задолжала местному жителю, и решил ей помочь.

Молодой человек наведался к кредитору, но мирно решить ситуацию не удалось. Между мужчинами случился конфликт. По сообщению надзорного ведомства, молодой человек задушил мужчину и оказался на скамье подсудимых.

Свою вину он не признал. Состоялся суд. Молодого человека приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу. (фото pixabay.com, Ichigo121212)