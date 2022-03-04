На Перевалке за утро произошло две аварии на энергосетях

Дважды с 7:00 на Перевалке в Петрозаводске происходил сбой на электросетях. Между авариями прошло два часа. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

В пятницу рано утром на Перевалке из-за повреждения на энергосетях произошло отключение электричества. На восстановление у ремонтников ушло почти три часа – 9:50 подача возобновилась.

Но уже 12:05 вновь пришло сообщение о очередном повреждении на сетях и отключении электроснабжения. Фото: pixabay.com/ru.