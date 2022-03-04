Молодой человек украл флагштоки у чиновников в Муезерском районе

Полицейские на севере Карелии вычислили подозреваемого в крае имущества муезерских чиновников. Из подсобки администрации городского поседения пропали два металлических флагштока, фрагмент лестницы от игрового оборудования. Ущерб превысил 18 тысяч рублей. О случившемся сотрудники администрации известили полицию Муезерского района.

24-летний подозреваемый в краже рассказал, что сдал похищенное в пункт приема металлолома, а деньги потратил.

Фигурант уголовного дела о краже может отправиться в тюрьму на пять лет. (фото pixabay.com, ar130405)