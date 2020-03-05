Петрозаводчанкам предложили отметить 8-е марта уборкой дома

Сотрудники петрозаводского магазина решили оригинально поздравить местных жительниц с Международным женским днем. Впрочем, вместо креатива у карельских маркетологов в очередной раз получился недвусмысленный сексизм - подарок, прямо скажем, так себе.

На днях кассир популярного гипермаркета вручил собеседнице портала «Петрозаводск говорит» обрывок кассовой ленты, на котором указано следующее: «Вам купон на скидку 20% на группы товаров «ведра и инструменты для уборки». Действует с 07.03.20 по 08.03.2020».

«Магазин вовсю готовится к гендерному дню и неделикатно указывает на место женщин в этом мире. Только один день суперскидка на швабры и метлы. Прямо даже обидно даже стало и смешно»,

- рассказала «счастливая» обладательница купона.

Заметим, исторически 8-е марта появилось как день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию. Похоже, карельские продавцы решили сыронизировать над этим фактом, предложив дамам отметить праздник с ведром и половой тряпкой в руках. Правда, обладательницы «скидонов» от такого сомнительного креатива вряд ли останутся в восторге.