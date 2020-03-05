«РКС-Петрозаводск» вручат подарки в преддверии 8 марта

«РКС - Петрозаводск» приглашают потребителей принять участие в акции «Улыбка фортуны», приуроченной к Международному женскому дню. Завтра, 6 марта, в гипермаркете «Магнит», расположенном по адресу ул. Казарменская, д.2, с 14.00 до 17.00 сотрудники «РКС - Петрозаводск» будут ждать потребителей, своевременно оплачивающих услуги АО «ПКС - Водоканал».

Для того чтобы получить приз от «РКС - Петрозаводск», абоненту достаточно будет подойти к стойке регистрации и назвать свой адрес – и все, потребителю гарантированно достанется приз, а какой именно, решит случайность: для определения приза необходимо раскрутить барабан и вытянуть порядковый номер, который и будет соответствовать подарку. Испытайте свою удачу – в розыгрыше будет главный приз!

Если вы хотите принять участие в акции, но долги за водоснабжение и водоотведение у вас есть, погасите всю сумму задолженности в ближайшем платежном отделении или терминале, получите чек об оплате, подтверждающий отсутствие у вас долга, и с чеком подойдите к организаторам акции. Подарок ждет и тех, кто не успеет погасить долг, если во время проведения акции в «Магните» подойти к сотрудникам «РКС - Петрозаводск», должнику выдадут сертификат на прощение пеней в течение трех дней с момента получения сертификата. Мероприятие состоится завтра с 14.00 до 17.00 в гипермаркете «Магнит» на Казарменской! Никто не останется без подарков от «РКС - Петрозаводск».

На правах рекламы. Подробности об организаторе, о правилах, месте проведения розыгрыша, количестве и порядке получения призов можно узнать на сайте.