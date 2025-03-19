Петрозаводчанка записалась на диспансеризацию и лишилась 184 тысяч

Звонок из поликлиники оставил жительницу столицы Карелии без денег. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

61-летней потерпевшей позвонили с предложением записаться на диспансеризацию в апреле. Собеседница попросила назвать код для записи, который поступил пенсионерке на телефон. Женщина назвала цифры, после чего на нее посыпались тревожные сообщения. Пенсионерка узнала, что кто-то вошел в ее профиль на «Госуслугах», скачал ее личные данные, были указаны телефоны службы поддержки, но женщина никому звонить не стала.

Аферисты позвонили ей сами, под видом сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ. Все утверждали одно – кто-то пытался украсть деньги, оформил доверенность, а ей самой грозит ответственность за какое-то посредничество.

В общем женщина поддалась, поверила словам «доброжелателей», сняла накопленные 184 тысячи рублей и перечислила на счета, которые ей называли. Уже после пенсионерка обдумала случившееся с ней и заподозрила подвох, дозвониться «специалистам» она не смогла.