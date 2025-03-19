19 марта 2025, 12:14
Странная авария в Петрозаводске попала на видео
Два автомобиля столкнулись на Ключевой
Фото, видео CityLink
Сегодня в 11:43 в Петрозаводске на улице Ключевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль остановился на дороге, очевидно, собираясь повернуть налево. В это время сзади в него влетела другая машина. Непонятно, как второй водитель не заметил чужое транспортное средство на проезжей части.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги на некоторое время оказалось затруднено.