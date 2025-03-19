19 марта 2025, 12:14
Происшествия

Странная авария в Петрозаводске попала на видео

Два автомобиля столкнулись на Ключевой
Фото, видео CityLink

Сегодня в 11:43 в Петрозаводске на улице Ключевой произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль остановился на дороге, очевидно, собираясь повернуть налево. В это время сзади в него влетела другая машина. Непонятно, как второй водитель не заметил чужое транспортное средство на проезжей части.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги на некоторое время оказалось затруднено.

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