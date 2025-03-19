Россиянка заплатила киллеру 70 тысяч за убийство соседки

В Северной столице женщину обвинили в приготовлении к убийству по найму. Жертвой должна была стать соседка заказчицы по коммунальной квартире.

Россиянка нашла киллера и с 8 по 13 марта передала ему 70 тысяч рублей, указав, кого следует убить. Встреча уже проходила под наблюдением полиции, так как «исполнитель» сообщил правоохранителям о готовящемся преступлении.

Петербурженку задержали, жилище обыскали, ей предъявили обвинение.