19 марта 2025, 12:07
Россиянка заплатила киллеру 70 тысяч за убийство соседки
«Киллер» сообщил в полицию о просьбе петербурженки лишить жизни женщину
фото стопкадр t.me/gsuskrf_spb/5263
В Северной столице женщину обвинили в приготовлении к убийству по найму. Жертвой должна была стать соседка заказчицы по коммунальной квартире.
Россиянка нашла киллера и с 8 по 13 марта передала ему 70 тысяч рублей, указав, кого следует убить. Встреча уже проходила под наблюдением полиции, так как «исполнитель» сообщил правоохранителям о готовящемся преступлении.
Петербурженку задержали, жилище обыскали, ей предъявили обвинение.