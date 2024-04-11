Петрозаводчанка упорно продолжала ездить без прав и лишилась иномарки

Молодую женщину в Петрозаводске лишили водительских прав, однако она продолжала садиться за руль. В итоге в отношении нарушительницы возбудили уголовное дело, сообщили в прокуратуре Карелии.

Права у петрозаводчанки отобрали еще в 2020 году, но в январе 2023-го ее поймали за рулем LIFAN 215800. Автоледи во второй раз привлекли к административной ответственности. Однако через месяц она снова попалась инспекторам ДПС.

Ее остановили около дома № 18 по Лососинскому шоссе и на этот раз возбудили уголовное дело.

Суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев. У 28-летней горожанки также конфисковали машину с последующей передачей в собственность государства. // фото: freepik.com