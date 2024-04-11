11 апреля 2024, 21:15
Рыбаков унесло на льдине в Онежском озере
Трое мужчин на свой страх и риск вышли на лед
Днем 11 апреля на Онежском озере оторвало лед, на котором находились рыбаки. Об этом сообщили в группе «Рыбалка в Карелии».
Инцидент случился около 12:00 в районе Шелтозера Прионежского района. На рыбалку вышли трое мужчин, однако льдину оторвало сильным ветром и унесло от берега. К счастью, все смогли выбраться.
Напомним, выходить на лед в Прионежском районе уже запрещено. Пользователи в комментариях недоумевают, как можно вообще рыбачить при таком сильном ветре.
Сегодня же под лед Онежского озера провалился мужчина. Его спасли, но пришлось передать пострадавшего медикам. // фото: скриншот видео«Рыбалка в Карелии»/ВКонтакте