Рыбаков унесло на льдине в Онежском озере

Днем 11 апреля на Онежском озере оторвало лед, на котором находились рыбаки. Об этом сообщили в группе «Рыбалка в Карелии».

Инцидент случился около 12:00 в районе Шелтозера Прионежского района. На рыбалку вышли трое мужчин, однако льдину оторвало сильным ветром и унесло от берега. К счастью, все смогли выбраться.

Напомним, выходить на лед в Прионежском районе уже запрещено. Пользователи в комментариях недоумевают, как можно вообще рыбачить при таком сильном ветре.

Сегодня же под лед Онежского озера провалился мужчина. Его спасли, но пришлось передать пострадавшего медикам. // фото: скриншот видео«Рыбалка в Карелии»/ВКонтакте