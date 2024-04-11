Ветер в Петрозаводске свалил уже 10 деревьев

Порывистые ветер не утихает, так что поваленная на Кукковке ель – не единственное упавшее дерево. По словам мэра Инны Колыхматовой, упало уже как минимум 10 деревьев.

Кстати, елку на Кукковке уже распилили, дорогу освободили. Но продолжают фиксировать новые случаи падения. Только на Парковой улице их несколько. При этом ветер утихнет лишь завтра, так что можно ожидать еще бед.

Глава администрации города призвала петрозаводчан к бдительности и осторожности.

Лучше не ходить и не парковать свои автомобили около высоких и опасных деревьев, а также других конструкций; не приближаться к провисшим над землей проводам; не рубить самостоятельно деревья, которые упали на ЛЭП – этим должны заниматься энергетики.

Надо стараться также ограничить передвижение детей по улице, а при необходимости – сопровождать их. // фото: Инна Колыхматова /ВКонтакте