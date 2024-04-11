Семья провалилась под лед, дочка смогла вызвать помощь, но погибла

На Чукотке разыскивают родителей девочки, снегоход которых провалился под лед. Ребенок смог дозвониться в экстренные службы, но помощь подоспела, когда было уже поздно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Кузнецов.

Снегоход ушел под лед около села Конергино 10 апреля, на нем из Эгвекинота ехала семья: мать с отцом и дочка. Девочка дозвонилась до ЕДДС и рассказала о ЧП.

На поиски отправились поисковые отряды, 9 единиц техники, сотрудники администрации и 15 добровольцев. Девочка оставалась на связи по телефону, но ситуацию усложняли плохая видимость, сильный ветер, тонкий лед и полыньи.

В тот же день появилась информация, что девочку обнаружили оленеводы, которые должны были доставить ее на перевалочную базу оленеводческой бригады, но они туда так и не прибыли.

Новая печальная информация появилась сутки спустя, когда поисковую операцию расширили. Задействовали вертолеты, создали оперативный штаб с участием МЧС, МВД, ФСБ и Росгвардии. Поисковики обнаружили тело погибшей девочки без признаков жизни и след снегохода оленеводов, уходящий в полынью.

Сейчас поиски приостановили из-за тяжелых метеоусловий: наземные операции и поиск с вертолетов невозможны. Всех пропавших продолжат разыскивать, когда позволит погода. // фото: pixabay.com