Объявление о продаже задешево айфона оказалось уловкой мошенников

Объявление о продаже задешево последней модели айфона оказалось уловкой мошенников. Об этом узнала петрозаводчанка после того, как перевела жуликам деньги. 31-летняя обманутая горожанка сообщила в полицию о мошенничестве в Интернете.

На сайте объявлений самозанятая петрозаводчанка обнаружила аккаунт интернет-магазина, продающего айфоны и другую технику. Последнюю новинку предлагали по цене в разы ниже рыночной. Женщина перевела 64 тысячи рублей, примерно 75% от стоимости гаджета, в качестве предоплаты. Когда она снова зашла в приложение, страница интернет-магазина оказалась заблокирована, а покупку она так и не получила.

Полиция проводит проверку. // фото «Петрозаводск говорит»