11 апреля 2024, 14:36
Топ-менеджер компании погиб, упав с высоты в Карелии
В причинах трагедии разбирается госинспекция труда
Трагедия произошла на предприятии «ДОК Калевала». К расследованию подключилась государственная инспекция труда в Карелии.
Несчастный случай произошел 3 апреля с генеральным директором ООО «СоюзТеплоМонтаж». Он наблюдал за работами в «колосниковой топке», но упал с высоты. Руководитель предприятия погиб на месте.
Специалисты проводят расследование, сделают выводы о причинах и обстоятельствах случившейся трагедии.
Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По сообщению следователей, с 20-метровой высоты упали двое. 67-летний мужчина погиб на месте, 31-летний был госпитализирован. // фото пресс-служба СУ СК по РК