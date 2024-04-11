Топ-менеджер компании погиб, упав с высоты в Карелии

Трагедия произошла на предприятии «ДОК Калевала». К расследованию подключилась государственная инспекция труда в Карелии.

Несчастный случай произошел 3 апреля с генеральным директором ООО «СоюзТеплоМонтаж». Он наблюдал за работами в «колосниковой топке», но упал с высоты. Руководитель предприятия погиб на месте.

Специалисты проводят расследование, сделают выводы о причинах и обстоятельствах случившейся трагедии.

Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По сообщению следователей, с 20-метровой высоты упали двое. 67-летний мужчина погиб на месте, 31-летний был госпитализирован. // фото пресс-служба СУ СК по РК