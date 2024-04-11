11 апреля 2024, 14:20
Жители Древлянки и Перевалки остались без электричества
Два крупных района Петрозаводска оказались частично обесточены
Сегодня днем в Петрозаводске пропало электричество на Древлянке, а затем и на Перевалке. Об этом информирует ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, два крупных района карельской столицы оказались обесточены частично. Причина отключения - повреждение на сетях.
Ориентировочные сроки возвращения ресурса в дома горожан в ЕДДС не называют. // Фото: unsplash.com / Diz Play