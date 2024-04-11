11 апреля 2024, 19:20
Мужчина сегодня провалился под лед Онежского озера
Спасатели достали из полыньи тонущего человека
Ближе к вечеру 11 апреля под лед Онежского озера провалился человек. Об этом рассказал глава Госкомитета Карелии по ОЖ и БН Олег Поляков.
Сообщение о ЧП поступило около 16:00 в четверг. Мужчина попал в беду в районе Соломенное в акватории озера.
На место экстренно прибыли спасатели на судне воздушной подушке, достали тонущего человека из полыньи и передали его медикам. // фото: Олег Поляков /ВКонтакте