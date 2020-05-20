Петрозаводчанина осудят за контрабанду старинного оружия

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Обвиняемым по делу проходит житель Петрозаводска.

Напомним, таможенники пресекли попытку незаконного ввоза старинного холодного оружия. Сабли, кортики и шпаги нашли в машине россиянина. Из 32 предметов культурную ценность представляли 30. Самой старой из «находок» оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года. Кроме шпаг 18 и 19 веков, также в машине находились пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США.

Как сообщает Генрокуратура РФ, по версии следствия, мужчина приобрел 30 предметов холодного оружия западноевропейского образца на аукционах в Интернете. Их общая стоимость превысила один миллион рублей. Оружие складировалось в Финляндии. В мае прошлого года мужчина отправился в Суоми и попытался провезти свои покупки в Россию, не задекларировав их в установленном порядке, но замыслу помешали сотрудники таможни.

Уголовное дело в отношении жителя Карелии направят на рассмотрение в Сортавальский городской суд.