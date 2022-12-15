Петрозаводчанина оштрафовали за двойное гражданство

Петрозаводчанин в течение трех лет не нашел времени сообщить российским властям о наличии у него паспорта гражданина Финляндии. В августе этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело. На днях состоялся суд. Виновному в нарушении законодательства назначен штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Как рассказали в надзорном ведомстве, будучи гражданином РФ 43-летний мужчина был зарегистрирован в Петрозаводске. В августе 2019 года он получил еще и гражданство Финляндии. Но ради сохранения надбавки к пенсии за службу в районах Крайнего Севера решил не сообщать об этом в отдел по вопросам миграции. Так продолжалось до августа текущего года. За это время он 29 раз выезжал с территории Финляндии на территорию России. Однако возможность сообщить официально о наличии второго гражданства не нашел.

В августе в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ. И теперь виновному пришлось ответить за нарушения требований законодательства. Суд назначил наказание – штраф в размере 70 тысяч рублей. // Фото: freepik.