Водитель нарвался на штраф в ходе «детского» рейда в Петрозаводске

Сегодня сотрудники ГИБДД провели рейд на подъезде к детскому саду №80 в Соломенном. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. Не все автомобилисты оказались аккуратны в этом плане.

Так, протокол был составлен в отношении горожанина, который вез девятилетнего ребенка на заднем сидении без использования ремней безопасности. Водителю придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. // Фото: ГИБДД Петрозаводска