Петрозаводчанин за пьяную езду получил 3 года колонии строгого режима

Трижды осужденный за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенный водительских прав мужчина продолжал разъезжать по Петрозаводску на машине приятеля. В таком же состоянии он был остановлен вновь сотрудниками автоинспекции. От медицинского освидетельствования 33-летний водитель отказался.

Прокуратура Петрозаводска поддержала гособвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного деяния). Однако в суде обвиняемый вину не признал, пояснив, что автомобилем не управлял, а в момент предъявления претензий со стороны сотрудников ДПС сидел на водительском сиденье, который в это время не осуществлял движение.

Но представленных доказательств хватило суду для признания вины и назначения по совокупности приговоров наказания в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. На такой же срок он лишен водительских прав. // Фото: freepik.