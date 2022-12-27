Жилой дом едва не сгорел в Карелии из-за печки

В понедельник в 22 часа 15 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Каменный Бор. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия, это и определило дальнейший успех в ликвидации пожара. Профессионалам потребовалось совсем немного времени, чтобы справиться с огнем в доме.

В результате ЧП пламенем была повреждена только стена возле печки. По предварительным данным специалистов, именно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи чуть не обернулось большой бедой.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. // Фото: unsplash.com