В Пряжинском районе мужчина обворовал отца

В апреле текущего года 30-летний житель поселка Чална из квартиры своей бабушки похитил надувную лодку и мотор к ней, принадлежащие отцу. Впоследствии он продал их, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», по которой на днях он был осужден, сообщили в прокуратуре Пряжинского района.

В надзорном ведомстве поддержали гособвинение. Суд вынес наказание – два года лишения свободы условно. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму более 120 тысяч рублей.