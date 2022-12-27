Мертвый мужчина обнаружен в квартире в Петрозаводске

На пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска вчера в 18.15 поступил звонок из полиции с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, где проживает мужчина. Он длительное время не отвечал на звонки и не открывал дверь.

С помощью 30-метровой автолестницы пожарные проникли через окно в квартиру, расположенную на четвертом этаже. Самые худшие опасения подтвердились – хозяин квартиры был мертв. Тело пролежало несколько дней, так как в помещении стоял неприятный запах.

Сейчас по данному случаю проводят проверку сотрудники правоохранительных органов. // Фото: pxhere.