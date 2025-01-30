Петрозаводчанин разорвал свое уголовное дело в СИЗО

Городской суд Петрозаводска вынес приговор местному жителю, признанному виновным в воспрепятствовании проведению предварительного расследования. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

По данным следствия, 26-летний мужчина, ранее судимый и находящийся под стражей, проходил обвиняемым по уголовному делу о применении насилия и угроз в отношении представителя власти.

В мае прошлого года, во время ознакомления с материалами дела в следственном изоляторе, он разорвал процессуальные документы, хранившиеся в одном из томов, и уничтожил часть доказательств.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Все материалы уголовного дела были восстановлены и переданы для дальнейшего рассмотрения. // фото: freepik.com