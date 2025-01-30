Скрывшуюся от суда девушку ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Марию Аникину 2001 года рождения. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта девушка подозревается в совершении имущественного преступления. Она скрывается от суда.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по номерам телефонов: 8 911 402 49 26, 8 921 455 28 85 или 8 814 2 739180. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД