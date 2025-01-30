Двух железнодорожников осудили за кражу 400 литров дизельного топлива

В Пряжинском районе вынесли приговор по уголовному делу о краже дизельного топлива. Приговор заслушали трое мужчин.

Преступление произошло осенью прошлого года. Машинист с помощником слили топливо с локомотива, которым управляли. На станции в Пряжинском районе их поджидал подельник на машине. Когда мужчины переносили канистры с топливом, их накрыли правоохранители. 14 канистр, или 433 литров топлива, изъяли. Ущерб превысил 19 300 рублей.

Мужчин признали виновными в краже. Каждого из работников локомотивной бригады оштрафовали на 10 тысяч рублей, пособнику назначили штраф в размере девяти тысяч. Приговор Пряжинского суда еще не вступил в силу. // фото Freepik.com