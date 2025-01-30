В Ленобласти предупреждают о просыпающихся клещах

Клещи пробуждаются в разных регионах России раньше обычного из-за аномально теплой зимы. О неприятных паукообразных предупреждает Роспотребнадзор Ленинградской области.

Людей просят соблюдать меры предосторожности и напоминают о вакцинации.

«Поскольку территория Ленинградской области эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, вовремя проведенная вакцинопрофилактика является основным средством защиты»,

- говорится в сообщении ведомства.

Для прогулок в парке, лесу, выездах на природу следует использовать репелленты, следует выбрать такую одежду, чтобы под нее не могли заползти эти кровососы. После прогулок следует осматривать животных.

Особенно внимательными просят быть грибников, которые ищут в некоторых районах Ленобласти зимние опята. // фото unsplash.com