В Ленобласти предупреждают о просыпающихся клещах
Клещи пробуждаются в разных регионах России раньше обычного из-за аномально теплой зимы. О неприятных паукообразных предупреждает Роспотребнадзор Ленинградской области.
Людей просят соблюдать меры предосторожности и напоминают о вакцинации.
«Поскольку территория Ленинградской области эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, вовремя проведенная вакцинопрофилактика является основным средством защиты»,
- говорится в сообщении ведомства.
Для прогулок в парке, лесу, выездах на природу следует использовать репелленты, следует выбрать такую одежду, чтобы под нее не могли заползти эти кровососы. После прогулок следует осматривать животных.
Особенно внимательными просят быть грибников, которые ищут в некоторых районах Ленобласти зимние опята. // фото unsplash.com