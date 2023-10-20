20 октября 2023, 09:52
Петрозаводчанин разбил стеклянную дверь в ресторане
Жителя карельской столицы задержали за мелкое хулиганство
Тревожная сигнализация на днях сработала в одном из ресторанов быстрого питания в Петрозаводске. Силовики вывели из заведения пьяного дебошира, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Администратор сообщила прибывшему наряду, что неизвестный юноша разбил стекло входной двери. Ущерб составила 20 тысяч рублей.
Нарушителем оказался пьяный 19-летний петрозаводчанин. Его задержали и передали следственно-оперативной группе. // фото: Росгвардия