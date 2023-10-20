Петрозаводчанин разбил стеклянную дверь в ресторане

Тревожная сигнализация на днях сработала в одном из ресторанов быстрого питания в Петрозаводске. Силовики вывели из заведения пьяного дебошира, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Администратор сообщила прибывшему наряду, что неизвестный юноша разбил стекло входной двери. Ущерб составила 20 тысяч рублей.

Нарушителем оказался пьяный 19-летний петрозаводчанин. Его задержали и передали следственно-оперативной группе. // фото: Росгвардия