Тело женщины нашли за закрытой дверью в Чупе

Вечером 19 октября в 18:19 на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступил звонок с просьбой о помощи. Пенсионерка в поселке Чупа не выходила на связь три дня и не открывала дверь.

Необходимо было попасть в квартиру, так что дверь пришлось вскрывать прибывшим на место поселковым пожарным.

К сожалению, самые худшие опасения подтвердились: хозяйка квартиры была мертва.

Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: morgengry/ pixabay.com