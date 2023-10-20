20 октября 2023, 08:30
Тело женщины нашли за закрытой дверью в Чупе
Смерть пенсионерки в Лоухском районе проверяют правоохранители
Вечером 19 октября в 18:19 на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступил звонок с просьбой о помощи. Пенсионерка в поселке Чупа не выходила на связь три дня и не открывала дверь.
Необходимо было попасть в квартиру, так что дверь пришлось вскрывать прибывшим на место поселковым пожарным.
К сожалению, самые худшие опасения подтвердились: хозяйка квартиры была мертва.
Сейчас по данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото: morgengry/ pixabay.com