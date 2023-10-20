Незакрытый гараж в Петрозаводске сгорел из-за посторонних

Деревянная хозяйственная постройка вспыхнула на Парниковой улице в Петрозаводске вечером 10 октября. Сигнал поступил в 17:42, сообщил наш источник в экстренных службах.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, дощатое строение было во власти огня. Не прошло и десяти минут, как пожарные справились с пламенем.

В результате пожара небольшое строение было повреждено огнем. Площадь возгорания составила порядка 20 квадратных метров. Сейчас специалисты устанавливают причину.

Второй пожар в городе случился на улице Луначарского. В 20:20 по не установленной пока причине загорелся гараж.

Первые пожарные расчеты приехали через пять минут. Распространение огня в кирпичном строении остановили, после чего полностью потушили пожар.

Огнем были повреждены стены и потолок на общей площади десять квадратных метров.

Не исключено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем посторонних лиц, так как в гараж имелся свободный доступ. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. // фото: kollinger/ pixabay.com