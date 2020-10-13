Петрозаводчанин потерпел фиаско при попытке ограбить магазин

Вечером практически перед закрытием магазина в Петрозаводске в торговую точку заглянул посетитель.

Покупатель в маске схватил бутылку алкоголя и попытался скрыться. Однако с ним в беседу вступила директор торговой точки. Женщина пыталась убедить злоумышленника оставить товар или же оплатить. Но вместо этого злоумышленник ударил ее по лицу, а убегая, споткнулся и выронил бутылку. В итоге бутылка разбилось, а грабитель скрылся, рассказали в МВД.

Стражи порядка установили подозреваемого грабителя. Им оказался 22-летний ранее не судимый петрозаводчанин. Со слов подозреваемого, он хотел продолжить вечер в компании друзей. В столь позднее время официально он не мог купить спиртное, кроме того у него не было денег. Поэтому он и решился на преступление. (фото на главной mediakuzbass.ru)