В Петрозаводске ищут водителя, грубо нарушившего ПДД

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает водителя автомобиля «БМВ», который утром 11 октября грубо нарушил Правила дорожного движения на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как внедорожник выезжает на перекресток на красный сигнал светофора. При этом, секундой ранее ребенок, стоявший на перекрестке, собирался начать движение через проезжую часть, но вовремя заметил автомобиль.

Всех, кто располагает информацией об этом автомобиле или записями с видеорегистратора, на которых виден госномер машины, попросили связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.