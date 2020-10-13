Собаку и двух кошек выкинули с пятого этажа в Петрозаводске

Житель Петрозаводск выкинул с пятого этажа собаку и двух кошек. Одна из кошек осталась жива, остальные питомцы погибли. Инцидент произошел на улице Советской 11 октября, сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-службе МВД.

В полицию поступило сразу несколько обращений от горожан, которые стали очевидцами случившегося. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили виновника происшествия, им оказался местный житель. Он дал признательные показания. Сейчас полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными.

Отметим, что местные жители рассказали нашему изданию, будто живодер связал животным лапы перед тем, как выкинуть их из окна. В МВД эти сведения не подтвердили, однако сообщили, что выжившая кошка убежала в неизвестном направлении. (фото на главной 101kote.ru)