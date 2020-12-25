Петрозаводчанин осужден за продажу наркотиков несовершеннолетнему

Прямо в зале суда взяли под стражу 19-летнего жителя Петрозаводска, сообщает прокуратура Карелии.

Молодой человек признан виновным сразу в нескольких преступлениях. В частности: в покушении на сбыт психотропных веществ в крупном размере, в сбыте наркотических средств в значительном размере несовершеннолетнему и незаконном приобретение и хранении наркотических средств, в значительном размере.

Судом установлено, что в июле 2020 года подсудимый совершил попытку сбыта психотропного вещества – амфетамина, массой более семи грамм, то есть в крупном размере.

Спустя несколько дней, будучи совершеннолетним, он сбыл несовершеннолетнему вещество, содержащее наркотик – метамфетамин, в значительном размере.

Кроме того, ранее он незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотические вещества, в значительном размере, массой не менее 0,308 грамма.

Подсудимый вину по предъявленным обвинениям признал частично.

Суд рассмотрел дело и при вынесении приговора учел, что все указанные преступления молодой человек совершил в течение месяца, после оглашения приговора, в соответствии с которым он уже был осужден за хранение наркотических средств условно.

В результате суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Прокуратура г. Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 19-летнего местного жителя.

Фото с сайта s.hdnux.com