Возможности НКО в период кризиса обсудят на конференции в Карелии

Добровольчество в ЧС и социальное добровольчество в особых условиях, лжеблаготворительность, возможности НКО в поддержке медперсонала во время пандемии, исследование фандрайзинговых инструментов НКО Карелии. Эти и другие темы поднимут на межрегиональной конференции «Точки пересечения как точки роста. НКО как ресурс в период кризиса».

Благотворительный фонд имени Арины Тубис приглашает жителей Карелии стать участниками конференции, которая пройдет в онлайн-формате 26 декабря.

Программа в течение дня весьма насыщенная. Это и презентация единой информационной площадки, объединяющей направления, субъекты, ресурсы благотворительности в Карелии, и круглые столы, и дискуссии.

На конференции поговорят о возможностях НКО в организации добровольческой деятельности, в том числе в особых условиях. Обсудят проблемы и возможности НКО в реализации социальной миссии в посткризисный период. Поговорят о благотворительности в эпоху пандемии и о необходимости и возможности внедрения обновленных форматов и технологий в благотворительной деятельности.

Онлайн-конференция начнется в 10 часов утра и продлится до 20. Зарегистрироваться можно здесь. А полная программа здесь. (фото spbdnevnik.ru)